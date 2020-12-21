Москва, , 10:38 — REGNUM Принятие закон о вытрезвителях вызвало много вопросов у лидера «Справедливой России» депутат Госдумы Сергея Миронова, в том числе он указал на проблему передачи долгов «постояльцев» коллекторским агентствам, передает корреспондент ИА REGNUM 21 декабря.

Госдума на это неделе намерена принять в итоговом, третьем чтении законопроект о вытрезвителях, которые могут создаться в регионах на основе государственно-частного партнерства. Предполагается, что цену «ночевки» установят субъекты РФ, однако в среднем ее стоимость составить около 1.5 тыс. рублей.

«Уверен, что наибольшим «спросом» будут пользоваться прилично одетые «клиенты», потому что у них есть деньги на оплату ночлега. Но и людей, по которым видно, что достаток у них не высок, тоже будут «принимать» в вытрезвители с распростёртыми объятьями. Потому что заплатить им, похоже, всё равно придётся. Предвижу, что если они этого не сделают, то их долг передадут в коллекторское агентство, ну, а там долги выбивать умеют», — отметил Миронов.

В целом, парламентарий опасается, что «без криминала в этой сфере точно не обойдётся».