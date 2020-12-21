Бишкек, , 10:37 — REGNUM Введение заграничных паспортов нового образца в Киргизии будет способствовать снятию визовых санкций США. Об этом заявил заместитель председателя государственной регистрационной службы Тилек Батырканов на пресс-конференции.

Он отметил, что электронные паспорта нового поколения обеспечат идентификацию и учет лиц, пересекающих государственную границу. Батырканов добавил, что введение паспорта поможет бороться с нелегальной миграцией, трансграничной преступностью и торговлей людьми.

Напомним, 31 января власти США ввели ограничение на выдачу иммиграционных виз и грин-карт гражданам Киргизии. Посол США в республике Дональд Лу сообщил, что Вашингтон обеспокоен репутацией киргизских паспортов и процессом их выдачи.

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