Нижний Новгород, , 11:33 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 21 декабря исследования на наличие коронавируса провели в отношении 1 852 394 человек. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

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В среднем за неделю охват тестированием составил 356, 2 теста на 100 тыс. населения. Показатель продолжает превышать требования, установленные Роспотребнадзором, однако по сравнению с объёмом тестирования в ноябре значительно снизился.

За минувшие сутки обследованы на коронавирус 13 695 нижегородцев. В ноябре максимальное количество тестов за сутки превышало 18 тыс. исследований.

Отметим, по данным Росстата на 1 января текущего года, население Нижегородской области составляет около 3,202 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки 16 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 14 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе. Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 1470 человек.