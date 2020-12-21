Москва, , 10:34 — REGNUM Врач и телеведущая Елена Малышева перечислила вызывающие бессонницу продукты.

Федерико Дзандоменеги. В постели. 1878

Так, по ее словам, проблемы со сном возникают из-за кофе и алкоголя. Кроме того, кофе является слабым психостимулятором и обладает мочегонными свойствами, уточнила она.

«Вы будете засыпать и просыпаться, потому что через 20 минут вы захотите сбегать в туалет», — сказала она в эфире Первого канала.

Телеведущая также не советует есть перед сном жирную и острую пищу, поскольку она способна вызвать дискомфорт и изжогу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Малышева сообщила, что для минимизации риска заражения коронавирусом можно использовать сосательные таблетки и спреи для горла, содержащие в составе хлорид цетилпиридиния.

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