Нижний Новгород, , 11:30 — REGNUM За минувшие сутки 16 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Накануне сообщалось о 14 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе.

Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 1484 человек.

Отметим, региональные профильные ведомства в течение последних как минимум пяти месяцев не публикуют статистику числа случаев смерти пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 21 декабря в регионе выявили 501 новый случай заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 499 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 64 804 случаев.