Новосибирск, , 10:33 — REGNUM В Новосибирской области произошёл сбой в графике вакцинации от кори, дифтерии и других заболеваний. Об этом сообщил руководитель регионального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов.

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«В связи с тем, что ситуация по коронавирусной инфекции была очень сложной и напряженной, у нас несколько сбилась вакцинация населения против управляемых инфекций, таких как корь, дифтерия и прочие», — цитирует «НДН. инфо» Щербатова.

Из-за этого, подчеркнул он, «есть определённые угрозы», так как «в любой момент может произойти занос и распространение данной инфекции».