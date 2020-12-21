Кызыл, , 10:31 — REGNUM За последние сутки в Туве методом лабораторного тестирования выявлен 51 случай заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили 21 декабря в республиканском правительстве.

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Выздоровели 45 пациентов, в том числе 39 — с лабораторно подтверждённым коронавирусом.

За весь период в Туве выявлено 14 264 носителя коронавируса. В стационарных госпиталях в Кызыле находятся 78 пациентов в тяжёлом состоянии. На ИВЛ — один пациент, на НИВЛ — восемь.

С мая 2020 года в Туве от COVID-19 скончались 159 человек.

Напомним, по состоянию на 18 декабря в Туве был зарегистрирован 14 051 носитель коронавируса.

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