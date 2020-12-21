Белгород, , 10:34 — REGNUM Поставки овощей из Ставропольского края начнутся в Белгородскую область. Свежая продукция должна стать дешевле той, что продаётся сейчас в торговых точках региона. Об этом на своей странице в социальной сети написал врио губернатора Вячеслав Гладков.

Соглашение о сотрудничестве между Белгородской областью и Ставропольским краем подписали главы двух субъектов — Вячеслав Гладков и Владимир Владимиров, который посетил Белгород с рабочей поездкой. Стороны обсудили основные достижения сельскохозяйственных отраслей и результаты работы научно-образовательного центра мирового уровня «Инновационные решения в АПК».

«Я считаю очень важным моментом развитие горизонтальных связей между регионами нашей страны. В этом есть большой потенциал взаимовыгодного сотрудничества. Начали со знакомого мне Ставрополья, но впереди и другие встречи. Уже есть конкретные планы. Забегая чуть-чуть вперёд, скажу, что к нам уже практически грузятся первые машины со ставропольскими овощами. К сожалению, заметил, что овощи, которые продаются в Белгородской области, достаточно дорогие. Будем эту ситуацию менять», — написал врио губернатора.

В 2021 году белгородская делегация совершит ответную поездку на Ставрополье.