Белгород, 21 декабря 2020, 10:34 — REGNUM Поставки овощей из Ставропольского края начнутся в Белгородскую область. Свежая продукция должна стать дешевле той, что продаётся сейчас в торговых точках региона. Об этом на своей странице в социальной сети написал врио губернатора Вячеслав Гладков.
Соглашение о сотрудничестве между Белгородской областью и Ставропольским краем подписали главы двух субъектов — Вячеслав Гладков и Владимир Владимиров, который посетил Белгород с рабочей поездкой. Стороны обсудили основные достижения сельскохозяйственных отраслей и результаты работы научно-образовательного центра мирового уровня «Инновационные решения в АПК».
В 2021 году белгородская делегация совершит ответную поездку на Ставрополье.