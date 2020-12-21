Москва, , 10:30 — REGNUM В новогоднюю ночь можно позволить себе выпить шампанское, однако главное не превысить норму. Об этом заявила врач-диетолог НМИЦ эндокринологии Минздрава России, кандидат медицинских наук Фатима Дзгоева.

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Она уточнила, что за праздничным столом можно выпить один-два бокала шампанского. По словам научного сотрудника ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», кандидата фармацевтических наук Анны Кошечкиной, которые приводит РИА Новости, в небольших дозах игристое вино расслабляет, заряжает положительной энергией и поднимает праздничное настроение, оказывая «очень важный психологический эффект». При этом большее количество выпитого алкоголя нивелирует положительную составляющую шампанского.

Тем, у кого есть противопоказания к употреблению игристого вина, эксперт советует заменить этот напиток лимонадом или газированной водой с яблочным соком.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный внештатный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения России Евгений Брюн сообщил, что алкоголь употребляют только в двух случаях: ритуально в каких-то редких случаях или в лечебных целях. По его словам, выпить шампанское в новогоднюю ночь можно, это ритуал, главное — не злоупотреблять спиртным. Он также напомнил, что «разрешённая доза алкоголя — это ноль».