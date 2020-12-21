Кейптаун, , 10:30 — REGNUM За минувшие 24 часа четыре страны — Германия, Израиль, Турция и Франция — запретили прямые авиационные рейсы из ЮАР из-за того, что на южноафриканской территории был выявлен новый штамм коронавируса. Об этом 21 декабря сообщает местный телеканал ENCA.

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Также указывается, что в результате этого, как жители ЮАР, так и иностранные граждане, в течение неопределенного времени не смогут вылететь в указанные государства.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря министр здравоохранения ЮАР Звелини Мкизе заявил, что в стране идет вторая волна пандемии коронавирусной инфекции, которая усилилась из-за новой разновидности коронавируса.