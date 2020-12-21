Москва, 21 декабря 2020, 10:22 — REGNUM Три министерства до 25 декабря должны проверить доступность государственной услуги для граждан, сообщает 21 декабря сайт правительства России.
«Михаил Мишустин распорядился проверить доступность для граждан услуги по подаче заявления о назначении выплат и мер соцподдержки через многофункциональные центры государственных и муниципальных услуг», — говорится в информации.
Соответствующее поручение Мишустин дал по итогам пресс-конференции президента Владимира Путина. Задачу должны выполнить до 25 декабря три министерства — Минэкономразвития, Минцифры и Минтруд.