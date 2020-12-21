Москва, , 10:22 — REGNUM Три министерства до 25 декабря должны проверить доступность государственной услуги для граждан, сообщает 21 декабря сайт правительства России.

Михаил Мишустин Kremlin.ru

«Михаил Мишустин распорядился проверить доступность для граждан услуги по подаче заявления о назначении выплат и мер соцподдержки через многофункциональные центры государственных и муниципальных услуг», — говорится в информации.

Соответствующее поручение Мишустин дал по итогам пресс-конференции президента Владимира Путина. Задачу должны выполнить до 25 декабря три министерства — Минэкономразвития, Минцифры и Минтруд.