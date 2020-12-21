Новосибирск, , 10:22 — REGNUM В Новосибирской области дольщики жилого комплекса «Новомарусино» подали иск в суд. В заявлении они ссылаются на «бездействия органа управления», пишет «Континент Сибирь».

По словам одной из участниц долевого строительства Татьяны Цветковой, дольщики считают, что из-за бездействия чиновников они уже полгода не могут получить положенные им компенсационные выплаты.

Напомним, что ранее «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства Новосибирской области» и московский ППК «Фонд» заключили соглашение по достройке семи проблемных домов.

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Однако обманутые дольщики считают, что отправить ходатайство в фонд чиновники могли и весной.

«Мы считаем, что срок был протянут умышленно, потому что в июле вышли поправки в законе, регулирующим работу фонда. До вступления поправок в силу мы могли получить страховые выплаты от фонда напрямую, после вступления наша проблема может решиться только на условии софинансирования региональным бюджетом. На данный момент мы получаем отписки из минстроя, что денег в бюджете на нас не запланировано», — уточнила Цветкова.

Напомним, что семь новосибирских долгостроев будут достраиваться с применением механизма ППК «Фонд». По объектам объявлены конкурсные процедуры.