Лондон, , 10:22 — REGNUM Переболевшие COVID-19 жительницы Великобритании рассказали о преждевременной менопаузе после болезни, сообщает Daily Mail.

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Как пишет издание, 46-летняя Дон Найт из Сомерсета переболела коронавирусной инфекцией в марте. Кроме привычных симптомов, у женщины не наступили критические дни. Женщина чувствовала слабость, спутанность сознания на протяжении нескольких месяцев, что считается признаками затяжного течения болезни.

В июне уровень репродуктивных гормонов— эстрогена, прогестерона и фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) — у Найт был на постменопаузальном уровне. Врач констатировал, что у неё прошла менопауза. Однако женщина сильно удивилась этому, поскольку она не имела никаких предпосылок к этому.

Аналогичный случай произошёл и с 47-летней Анной Марией Грив из Шоттса. У женщины наблюдались кашель, затрудненное дыхание и потеря обоняния, спустя месяц у неё не наступили месячные, хотя всего год назад она была беременна. Симптомы COVID-19 у пациентки сохраняются уже несколько месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский вирусолог Дэна Грейсон сообщила, что одним из негативных последствий COVID-19 может быть эректильная дисфункция у мужчин. По её словам, пациент, даже переболев, не будет в безопасности, поскольку вирус вызывает «потенциально пожизненные осложнения», среди которых — эректильная дисфункция у мужчин. При этом какие-либо ссылки на конкретные исследования она приводить не стала.

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