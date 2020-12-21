Петрозаводск, , 10:31 — REGNUM В Республике Карелия за минувшие сутки у еще 388 жителей выявили коронавирусную инфекцию, что на четыре человека меньше, чем сутками ранее. При этом у 380 новых инфицированных есть признаки заболевания. Об этом 21 декабря сообщили в региональном оперативном штабе.

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Из числа заболевших 66 человек имеют симптомы средней тяжести, 12 — в тяжелом и один — в крайне тяжелом состоянии. Всего в настоящий момент в больницах региона с коронавирусом находятся 735 человек, шесть из них на ИВЛ.

С начала пандемии в регионе заразился 24 201 житель, из них выздоровели 16 586 человек, в том числе 347 человек — за последние сутки. Умерли 139 жителей.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии превышает показатели по России в целом и по СЗФО: 3814,1 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 1941 случай, по Северо-Западу — 2972,3.

Помимо пациентов с подтвержденным COVID-19, еще 27 человек за прошедшие сутки были госпитализированы в республике с внебольничной пневмонией без подтвержденного ковида. Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 3347 пациентов, 100 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных до 1 апреля).

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