Пекин, , 10:25 — REGNUM В Китае иероглифами уходящего 2020 года признаны «народ» и «эпидемия». Это следует из обнародованных 21 декабря результатов ежегодного интернет-голосования, которое организовано при поддержке Государственного центра мониторинга и изучения лингвистических ресурсов КНР.

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Как уточняется в документе по итогам голосования, приводимом ТАСС, «народ» стал иероглифом года по внутренней тематике. Также поясняется, что в 2020 году жители страны оказывали друг другу помощь, ведя совместную борьбу с пандемией и соблюдая соответствующие меры безопасности.

При этом «эпидемия» стал иероглифом года в международной тематике, так как в уходящем году обстановка в мире была переменчивой из-за того, что внезапно обрушившаяся на планету Земля пандемия привела к нарушению привычного порядка и уклада жизни и к появлению противоречий и конфликтов.

В то же время выражением 2020 года по внутренней тематике в Китае стало «борьба с бедностью» из-за того, что в 2020 году в КНР реализовывалась масштабная программа по ликвидации нищеты. А выражением года в международной тематике стало «эпидемия коронавируса», что связано с пандемией и связанными с нею изменениями в жизни.

Отметим, голосование за иероглиф и выражение года, по мнению граждан КНР, наиболее полно характеризующих ситуацию в стране и в мире, проводится с 2006 года.