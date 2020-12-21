Калуга, , 10:22 — REGNUM Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, депутат городской Думы Андрей Макаров вместе с коллегами из Законодательного Собрания области в рамках акции «Помоги врачам» передали горячие обеды для врачей ковидного отделения областной больницы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской Думы Калуги.

Депутаты передали медикам ковидного отделения горячие обеды Фото пресс-службы Городской Думы Калуги

На заседании Консультативного совета глав муниципальных образований председатель Законодательного Собрания Калужской области спикер Геннадий Новосельцев сказал, что фракция «Единая Россия» в виде добровольных пожертвований собрала около миллиона рублей. Эти средства и планируется направить на обеспечение горячим питанием медработников областной больницы.

Ранее продуктовую поддержку получили сотрудники инфекционной больницы. Также совсем недавно народные избранники развозили лекарства для пациентов городской больницы №5. Тогда депутаты посетили более полутора десятков адресов. В этот раз выразить благодарность людям в белых халатах решили с помощью горячего питания. В больницу доставили десятки комплексных обедов. Такая поддержка, говорят организаторы, сможет хоть немного скрасить рабочие будни и зарядиться энергией, которая врачам просто необходима. Впрочем, это еще не все. Перед Новым годом депутаты вновь посетят сотрудников областной больницы, только уже с подарками им и их детям.