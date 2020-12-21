Томск, , 10:16 — REGNUM В Томской области в 2020 году прививки от гриппа сделали 555 тысяч человек, в том числе 115 524 ребёнка, сообщили ИА REGNUM 21 декабря в администрации региона. Это на сто тысяч человек больше, чем в прошлом году.

Вакцинация Mil.ru

В Томской области завершилась стартовавшая в сентябре вакцинация против гриппа. Томичей прививали отечественными препаратами «Флю-М», «Совигрипп» и «Ультрикс квадри».

«Прививку от гриппа поставил каждый второй житель региона», — отметил начальник департамента здравоохранения Томской области Сергей Дмитриев.

Как сообщало ИА REGNUM, прививочная кампания против гриппа завершается в Хакасии.

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