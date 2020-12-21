Москва, , 10:14 — REGNUM К 11 января Минтруд и Пенсионный фонд России должны отчитаться правительству России об осуществлении выплат на детей, сообщает 21 декабря сайт правительства России.

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Соответствующее поручение по итогам пресс-конференции президента Владимира Путина дал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Минтруду и Пенсионному фонду России предстоит к 11 января отчитаться правительству об осуществлении президентских выплат в 5 тыс. рублей семьям с детьми до восьми лет», — говорится в информации.

Ранее глава правительства распорядился направить на эти цели 73,5 млрд рублей.