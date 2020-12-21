Ставрополь, , 10:13 — REGNUM В последние дни в большинстве субъектов Северо-Кавказского федерального округа отмечается небольшое снижение числа новых выявленных случаев заражения коронавирусом. Регионы Северного Кавказа оказались среди субъектов России, в которых темпы прироста — наименьшие в стране.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Так, в Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии, Ставропольском крае и Дагестане показатель темпов прироста составил 0,7%, сообщили 20 декабря в федеральном оперативном штабе. На 0,1% выше темпы прироста заболеваемости в Ингушетии и Северной Осетии.

Не попал в число субъектов с наименьшими темпами прироста лишь один регион СКФО — Чечня. В этой республике в последние месяцы наблюдается резкий рост числа новых выявленных случаев заражения коронавирусом. По данным на 20 декабря, за прошедшие сутки их было 143, в то время как в начале осени Чечня оставалась единственным субъектом округа, в котором в день фиксировалось не более десяти заболевших COVID-19.