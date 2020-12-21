Рязань, , 10:14 — REGNUM Проверку сообщений об отсутствии тепла в квартире пенсионеров проводит прокуратура Железнодорожного района Рязани, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Супружеская пара сталкивается в этой проблемой не первый год.

В прокуратуре обратили внимание на сообщения СМИ — в квартире пенсионеров в многоэтажном доме по улице Строителей в ванной комнате возникает проблема с образованием воздушной пробки в системе отопления. Пожилые жильцы регулярно обращаются в управляющую компанию «Городская Роща-1», их вызовы принимают, но специалисты так и не доходят до пенсионеров.

Надзорное ведомство проверит исполнение жилищного законодательства в части обеспечения теплом всего многоквартирного дома, а также будет дана оценка действиям или бездействию должностных лиц, ответственных за предоставление качественных услуг населению.