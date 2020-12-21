Лиссабон, , 10:09 — REGNUM Решение об ограничении въезда на территорию Португалии путешественников из Великобритании, из-за того, что там был выявлен новый штамм коронавируса, приняли португальские власти. Об этом 21 декабря сообщается на сайте правительства Португалии.

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В сообщении уточняется, что «следуя развитию эпидемиологической ситуации в Великобритании» с 21 декабря въезд на территорию Португалии «разрешен только пассажирам рейсов из Соединенного Королевства, которые являются (португальскими) гражданами или лицами, законно проживающими в Португалии».

Также отмечается, что прибывшие на португальскую территорию должны будут предоставить отрицательный результат теста на коронавирус или пойти последний в аэропорту. При этом указывается, что в настоящее время в Португалии еще не были выявлены носители нового штамма коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что три самолета из Великобритании приняла в ночь на 21 декабря в виде исключения Болгария.

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