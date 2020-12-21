Москва, , 10:02 — REGNUM Новый год наступает по времени с первым звуком Кремлёвских курантов, и ждать окончания боя курантов не стоит. Об этом РИА Новости рассказал звонарь московского Кремля и храма Христа Спасителя Константин Мишуровский.

«С первым звуком, который вы можете услышать, — самый маленький колокол. Самый первый звук пошел, значит 00:00», — сказал Мишуровский.

По его словам, ожидание окончания боя курантов является неверным для определения начала Нового года: «Не знаю, откуда это появилось, никто этого не утверждал. Это заблуждение».

Мишуровский отметил, что люди с психологической точки зрения ждут, что «наступление большого часа — это удар большого колокола».