Санкт-Петербург, , 10:08 — REGNUM За истекшие сутки, то есть в воскресенье, 20 декабря, в Петербурге обследовали на коронавирус 28 925 человек. Об этом 21 декабря сообщили в городском оперштабе. В субботу объем тестирования был больше почти на 11 тыс. тестов.

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Под медицинским наблюдением в Петербурге с подозрением на коронавирус находятся 1963 человека, это почти на 300 человек больше, чем сутками ранее. Из них девять человек размещены в обсерваторе, 781 — на самоизоляции, еще 1173 человека — контактные лица.

За последние сутки обработано 1696 вызовов, поступивших в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, по номеру 122.

Напомним, за 19 декабря в Петербурге было зафиксировано 3759 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее количество случаев заражения за время пандемии превысило 200 тысяч.

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