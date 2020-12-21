Сосновский район, Челябинская область, , 10:01 — REGNUM В Сосновском районе Челябинской области 38-летний житель Челябинска осуждён за попытку поджога кафе. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным следователей, 11 октября 2019 года гражданин был пьян. Из-за неприязненных отношений с арендодателем он приехал к кафе «Траттория», облил деревянную стену топливом из канистры и поджёг.

Затем он пытался покинуть место преступления, но на нём загорелась одежда. Сотрудники заведения потушили пожар и одежду на мужчине.

Размер ущерба превысил 50 тыс. рублей. Подсудимый признал свою вину. Суд назначил ему два года условно с годовалым испытательным сроком. А причинённый ущерб он целиком возместил.