Майкоп, , 09:59 — REGNUM Растрата федерального имущества на сумму свыше 11 млн рублей выявлена в Адыгейском государственном университете (АГУ). По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили ИА REGNUM 21 декабря в пресс-службе прокуратуры республики.

По данным надзорного органа, в 2017 году в станице Даховская в ходе реконструкции учебной базы АГУ без распоряжения были снесены 11 объектов капитального строительства. Ранее эти объекты общей стоимостью более 11 млн рублей были переданы университету Министерством образования и науки РФ для обеспечения функционирования учебной базы вуза.

Уголовное дело возбуждено в отношении материально-ответственного должностного лица АГУ. Ему вменяется в вину растрата в особо крупном размере.