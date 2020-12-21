Краснодар, , 09:57 — REGNUM Несколько пассажирских поездов задержано на участке Белореченская — Туапсе в Краснодарском крае 21 декабря, сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

Задержка движения коснулась поездов №309 Воркута — Адлер, №139 Барнаул — Адлер, №169 Москва — Адлер, а также пригородного поезда №6929 Белореченская — Туапсе.

«По состоянию на 8:30 поезда №309 Воркута — Адлер и №139 Барнаул — Адлер уже прибыли к месту назначения. Остальные поезда следуют с задержками более часа. Железнодорожники предпринимают все необходимые меры, чтобы сократить отставание поездов», — уточнили в пресс-службе.

Уточняется, что задержка поездов связана с техническими причинами.