Джуба, , 10:02 — REGNUM Агентства ООН призвали прекратить боевые действия в южносуданском штате Джонглей, чтобы обеспечить доставку туда гуманитарных грузов. Об этом сообщает BBC Africa со ссылкой на совместное заявление представителей Всемирной продовольственной программы (ВПП), Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО).

В соответсвии с заявлением, жители округа Пибор столкнулись с катастрофическим уровнем голода. По данным представителей агентств ООН, кризису способствовали четыре фактора — насилие, пандемия, наводнения и крах экономики.

Эксперты ООН заявили, что 6,5 миллионов южносуданцев сталкиваются с серьезной проблемой отсутствия продовольственной безопасности, и их число, по прогнозам, значительно возрастет в следующем году.

Ожидается, что в ближайшие месяцы почти 1,5 миллионов детей в Южном Судане будут страдать от острого недоедания.

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