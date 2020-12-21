Южно-Сахалинск, , 09:53 — REGNUM На Сахалине досрочно завершено строительство инфекционного отделения нового военного госпиталя, которое велось по соглашению правительства области с Минобороны РФ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора региона.

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«Очень важно, что это была совместная работа. Сделана она быстро — фактически за год. Люди смогут начать лечиться здесь уже в ближайшее время», — сказал глава Сахалина Валерий Лимаренко.

Для инфекционного отделения построили двухэтажное здание, которое оснащено современным оборудованием. В нём смогут принимать до 30 пациентов. Проходить лечение в новом отделении будут не только военные, но и гражданское население островного региона. Первых пациентов примут в начале 2021 года.

На втором этапе строительства планируется возведение административно-поликлинического здания.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине за последние семь дней выявили 1006 случаев заражения коронавирусом (неделей ранее — 994). За весь период пандемии инфицирование лабораторно подтвердилось у 14 270 жителей области.