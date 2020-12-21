Краснодар, , 09:51 — REGNUM Экстренное предупреждение объявлено на территории Краснодарского края из-за снегопадов на 21 декабря, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Уборка снега

«По данным Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 21 декабря в период с 05:00—06:00 часов и до конца суток 21 декабря, местами в Краснодарском крае (исключая МО г. Сочи) ожидаются очень сильные осадки (ОЯ) в виде мокрого снега и снега», — сообщили в МЧС.

В горах Сочи выше 1000 метров над уровнем моря объявлена лавиноопасность на период с 08:00 до 09:00 21 декабря, с сохранением до 18:00 23 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, последствия 16-часового снегопада ликвидируют в столице края — 20−21 декабря в Краснодаре выпало около 20 см снега.