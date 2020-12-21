Краснодар, 21 декабря 2020, 09:51 — REGNUM Экстренное предупреждение объявлено на территории Краснодарского края из-за снегопадов на 21 декабря, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
«По данным Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 21 декабря в период
В горах Сочи выше 1000 метров над уровнем моря объявлена лавиноопасность на период с 08:00 до 09:00 21 декабря, с сохранением до 18:00 23 декабря.
Как сообщало ИА REGNUM, последствия 16-часового снегопада ликвидируют в столице края — 20−21 декабря в Краснодаре выпало около 20 см снега.