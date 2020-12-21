Ташкент, , 09:48 — REGNUM Агентство информации и массовых коммуникаций Узбекистана рекомендовало отказаться от практики принудительной подписки на периодические печатные издания. Соответствующее сообщение опубликовано в телеграм-канале агентства.

В ведомстве считают, что подписка должна быть добровольной. Спрос на печатную продукцию необходимо обеспечить за счет повышения качества и привлекательности контента, а также за счет создания сетевых изданий, отметили в агентстве.

Агентство призвало учредителей газет и журналов оказывать помощь своим изданиям, укреплять материальную базу, улучшать качество материалов и популяризировать их среди населения.