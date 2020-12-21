Москва, , 09:47 — REGNUM В российских фитнес-центрах могут начать проводить курсы реабилитации людей после коронавирусной инфекции. С предложением разработать подобные практики совместно с медиками выступило Национальное фитнес-сообщество.

«Национальное фитнес-сообщество […] обращается с предложением вывести на общероссийский уровень практику по реабилитации и профилактике коронавирусной инфекции, которой обладают операторы фитнес-индустрии», — говорится в письме на имя министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

Авторы письма отмечают, что в России недостаточно реабилитационных центров, способных принять одновременно десятки тысяч граждан, перенесших коронавирусную инфекцию, а фитнес-клубы «способны взять на себя миссию по реабилитации» пациентов, переболевших COVID-19. Для это у фитнес-индустрии «имеют все необходимые ресурсы» — человеческие, технически и инфраструктурные.

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Представители организации просят главу федерального ведомства сформировать рабочую группу с участием сотрудников Минздрава и Минспорта, пишет ТАСС. Предполагается, что она протестирует эффективность предложенных фитнес-клубами программ на фокус-группе. Результатом должна стать разработка «методических рекомендаций для медицинских учреждений, входящих в Министерство здравоохранения РФ». В них планируется включить указание «фитнес-программ как возможных вариантов по реабилитации после COVID-19».

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре вице-премьер России Татьяна Голикова заявляла, что у Министерства здравоохранения РФ есть специальная программа по реабилитации переболевших коронавирусной инфекцией, но она, по всей видимости, нуждается в расширении.

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