Москва, , 09:47 — REGNUM Для работающих в промышленности и СМИ москвичей открыли запись на вакцинацию от коронавирусной инфекции, сообщила 21 декабря вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.

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По её словам, категории граждан, которым можно сделать прививку, пополнились работниками промышленных, транспортных и энергетических предприятий, а также сотрудниками средств массовой информации.

Ракова отметила, что прививку можно сделать в одном из 70 пунктов вакцинации.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области для граждан старше 65 лет продлен режим самоизоляции до 4 января 2021 года.

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