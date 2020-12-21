София, , 09:48 — REGNUM Три самолета из Великобритании приняла в ночь на 21 декабря в виде исключения Болгария. Об этом 21 декабря сообщил журналистам в аэропорту Софии глава болгарского минздрава Костадин Ангелов.

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«Исключение для трех самолетов было сделано в связи с тем, что на борту рейсов находились болгарские граждане и рейсы невозможно было отменить», — заявил он.

Также глава минздрава Болгарии рассказал, что все 667 пассажиров данных рейсов пройдут карантин в течение восьми дней и отметил, что восемь человек, из числа прилетевших в аэропорт Софии, приняли решение о возвращении в Британию.

При этом Ангелов подчеркнул, что новый, обнаруженный на британской территории штамм коронавируса, ставший причиной запрета полетов, является более заразным, однако вакцина, которую начнут в Болгарии применять с 27 декабря, будет от него защищать.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря болгарское правительство приняло решение прекратить авиационное сообщение с Великобританией в период с 21 декабря 2020 года по 31 января 2021 года из-за того, что на британской территории выявили новый, более заразный штамм SARS-CoV-2.