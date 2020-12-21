Москва, , 09:45 — REGNUM После вакцинации от COVID-19 следует избегать переохлаждений и перегревов. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

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«После вакцинации от новой коронавирусной инфекции следует избегать стрессов для организма, таких как переохлаждение и перегрев, употребления в пищу продуктов, которые могут спровоцировать аллергическую реакцию», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России началась вакцинация от коронавируса. Для этого используется вакцина «Спутник V».