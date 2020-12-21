Москва, 21 декабря 2020, 09:45 — REGNUM Музеи Москвы подготовили онлайн-лекции, экскурсии и концерты о древнерусских традициях празднования Нового года. Лекции пройдут с 22 по 27 декабря, сообщается на портале мэра столицы.
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Все мероприятия пройдут бесплатно на страницах музеев в социальных сетях и YouTube-каналах. Москвичи узнают об истории праздника Новый год со времен Древней Руси IX века, увидят старинные новогодние игрушки и др.
Онлайн-экскурсии проведут Музей С. А. Есенина, Дом Гоголя, Мемориальный музей А. Н. Скрябина, Дом-музей Марины Цветаевой, Музей Михаила Булгакова Музея археологии Москвы и др.
Как сообщало ИА REGNUM, на новогодние праздники останется дома подавляющее большинство жителей России (85%).
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