Ижевск, , 09:42 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на утро 21 декабря провели 713 001 исследование для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

За минувшие сутки лаборатории республики провели 3307 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 3565 исследований.

Напомним, максимальное число тестов за сутки было проведено по состоянию на утро 1 ноября — 11 400 исследований. Численность населения Удмуртии, по данным Росстата на 1 января 2020 года, составляет 1,5 млн человек.

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В начале декабря глава Удмуртии Александр Бречалов говорил, что ежедневно в республике проводится около 6 тыс. тестов, что значительно выше уровня тестирования граждан в июне текущего года.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 21 декабря выявили 206 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было зафиксировано 207 новых носителей SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 17 703 случаев. Активными носителями коронавируса в регионе в настоящее время являются 3454 человека.