Ханты-Мансийск, , 09:38 — REGNUM В Югре за сутки лабораторно подтверждёно 222 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 21 декабря сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений составлял в регионе 226 случаев.

Основные очаги заражения в регионе на 21 декабря: Сургут — 27 случаев; Нижневартовск и Ханты-Мансийск — по 25; Нефтеюганск и Нефтеюганский район — по 18; Нягань — 17; Югорск — 16; Октябрьский район — 15; Сургутский район — 13; Когалым — 12.

С начала пандемии в ХМАО число заражений коронавирусом составило на 21 декабря 39 064 случая. Излечились 34 972 человек, 502 пациент с COVID-19 скончались (на пять человек более, чем днём ранее).

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в регионе на 21 декабря составляет 0,99.