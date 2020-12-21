Грозный, , 09:37 — REGNUM Информационные нападки на Чечню из стран Запада происходят систематически из-за того, что республика смогла победить терроризм и ведет мирную жизнь, демонстрируя успехи по многим направлениям. Такое мнение высказал помощник главы Чечни, министр информации и печати Ахмед Дудаев в ходе совещания с заместителями руководителей республиканских министерств, ведомств и муниципальных образований.

Северный Кавказ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сегодня Чеченская Республика подвергается информационным вбросам, попадая под прицел провокаторов и крупнейших западных СМИ. Их задача — испортить имидж региона, который занимает лидирующие позиции по всем направлениям. Все это из-за того, что мы сумели победить терроризм ценой жизней лучших сыновей чеченского народа», — заявил Дудаев.

По итогам мероприятия помощник главы Чечни призвал всех чиновников вести непримиримую борьбу с недостоверными сведениями и информационными вбросами злопыхателей.

«Я призвал всех присутствующих объективно, справедливо и оперативно реагировать на разного рода информационные диверсии в отношении нашего региона. Для этого у них есть всё необходимое — правда!»— написал министр на своей странице в Instagram.

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