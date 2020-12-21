Ижевск, , 09:36 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 21 декабря выявили 206 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было зафиксировано 207 новых носителей SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 17 703 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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За последние сутки выписан 191 человек, всего в республике выздоровели с начала пандемии 13 964 человека. 285 жителей Удмуртии скончались от последствий заражения коронавирусом. За минувшие сутки летальных случаев среди пациентов с коронавирусом не зарегистрировано. Днем ранее такэе смертельных случаев не было.

За вычетом всех выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в регионе в настоящее время являются 3454 человека. Из их числа 2484 жителя Удмуртии находятся в удовлетворительном состоянии, 754 — в состоянии средней степени тяжести, 201 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе в республике был зарегистрирован абсолютный рекорд прироста зараженных коронавирусом, выявленных за сутки. По состоянию на утро 17 декабря в республике подтвердили 212 новых случаев заражения SARS-CoV-2.