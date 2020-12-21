Москва, , 09:35 — REGNUM Появление нового штамма коронавируса в Великобритании поднимает вопрос о необходимости закрытия границы с Соединённым Королевством, сообщил доктор биологических наук, профессор МГУ Алексей Аграновский.

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«Сейчас даже Шотландия отгораживается от островной Англии. Может быть, и нам стоило бы отгородиться от них на время», — цитирует его Ura.ru.

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По его словам, вирус, скорее всего, не меняет эпитопы (часть макромолекулы антигена) в белке шипа, которые являются мишенью для антител. Это означает, что имеющиеся вакцины будут эффективны против нового штамма, уточнил Аграновский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Европейское отделение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщило о появлении нового штамма коронавируса на территории Австралии, Дании и Нидерландов и призвало к более решительным действиям по борьбе с инфекцией. Впервые новая мутация коронавируса была обнаружена в Великобритании.

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