Саратов, , 09:37 — REGNUM В Саратовской области, по информации на 21 декабря, коронавирус выявили у 32 612 человек, за сутки заразились еще 262 жителя. Накануне заболели 260 саратовцев. Всего выздоровели с начала пандемии 28 023 человека, за сутки — 299 пациентов. Скончался за все время наблюдения 351 инфицированный, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Все новые случаи заражения произошли контактным путем. Наибольшее число заболевших в возрасте старше 60 лет — 86 человек, от 40 до 49 лет — 62 пациента, 11 — несовершеннолетние. Накануне среди детей вирус выявили у 34 человек.

В лабораториях на сегодняшний день проведено более 884,7 тыс. исследований, за сутки — свыше 4,9 тыс. тестов.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Саратовской области для граждан старше 65 лет продлен режим самоизоляции до 4 января 2021 года. Соответствующее постановление подписал председатель регионального правительства Роман Бусаргин.

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