Уфа, , 09:36 — REGNUM Запас необходимых лекарственных средств более чем на 30 дней сформирован в медучреждениях Башкирии. Об этом 21 декабря сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин на оперативном совещании в правительстве региона.

Аптека Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: прогнозы и реалии — все новости»

По его словам, запас средств индивидуальной защиты и лекарств на декабрь-январь в республике создан в полном объеме.

Забелин отметил, что в регионе продолжается выдача лекарств за счет средств федерального и республиканского бюджета. На текущий момент было выдано более 12 тысяч комплектов лекарственных препаратов для амбулаторного лечения граждан.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что за минувшие сутки в Башкирии выявили 159 случаев заражения коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: В Башкирии за сутки выявили еще 159 случаев заражения коронавирусом

Читайте развитие сюжета: Традиционное послание главы Башкирии депутатам перенесли на 2021 год