Ташкент, , 09:32 — REGNUM Стратегию инновационного развития системы аграрного образования до 2030 года утвердило правительство Узбекистана, сообщает издание UzDaily со ссылкой на соответствующее постановление.

Согласно документу, вузы Узбекистана организуют совместные учебные программы с 30 зарубежными вузами. Количество интерактивных услуг в сфере сельского хозяйства планируется довести до двадцати.

Кроме того, сельскохозяйственные вузы Узбекистана планируется включить в рейтинговую систему QS. В 2020—2021 учебном году начнется внедрение кредитно-модульной системы образования.

Филиалы Ташкентского государственного аграрного университета в Нукусе, Термезе и Самарканде планируется преобразовать в отдельные институты.