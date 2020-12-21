Санкт-Петербург, 21 декабря 2020, 09:49 — REGNUM В Санкт-Петербурге впервые с 2013 года на Дворцовой площади поставили живую новогоднюю ель. После того как ее украсили игрушками и расцветили гирляндами, 25-метровая ёлка оказалась в центре внимания петербуржцев и гостей города.

Новогодняя ель на Дворцовой площади
Новогодняя ель на Дворцовой площади
Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, дерево для украшения главной площади Петербурга нашли вблизи деревни Хиттолово во Всеволожском районе Ленобласти. 12-тонную ель со всеми предосторожностями доставили в Петербург в ночь на 8 декабря, после чего специальная бригада занялась ее украшением.

Новогодняя ель на Дворцовой площади
Новогодняя ель на Дворцовой площади
Дарья Драй © ИА REGNUM
Новогодняя ель на Дворцовой площади
Новогодняя ель на Дворцовой площади
Дарья Драй © ИА REGNUM

Кроме того, вокруг «главной героини» новогоднего праздника разместили еще более двух десятков ёлочек поменьше, которые создают лесное настроение и радуют хвойным ароматом.

Новогодняя ель на Дворцовой площади
Новогодняя ель на Дворцовой площади
Дарья Драй © ИА REGNUM
Украшения на новогодней ели на Дворцовой площади
Украшения на новогодней ели на Дворцовой площади
Дарья Драй © ИА REGNUM

Как отмечает телеканал «Санкт-Петербург», для украшения ёлки использовано пять тысяч метров светодиодных гирлянд, 300 метров гирлянд с лампочками в ретростиле, а на верхушке — впервые после многолетнего перерыва — установлена новогодняя пятиконечная звезда.

Двуглавые орлы на фоне новогодней ели
Двуглавые орлы на фоне новогодней ели
Дарья Драй © ИА REGNUM
Новогодняя ель на Дворцовой площади
Новогодняя ель на Дворцовой площади
Дарья Драй © ИА REGNUM
Новогодняя ель на Дворцовой площади
Новогодняя ель на Дворцовой площади
Дарья Драй © ИА REGNUM

Как рассказали в городском центре рекламы и праздничного оформления, для оформления ёлки на Дворцовой выбран стиль 1950—1960-х годов, хорошо знакомый по советским мультфильмам.

Новогодняя ель на Дворцовой площади
Новогодняя ель на Дворцовой площади
Новогодняя ель на Дворцовой площади
Дарья Драй © ИА REGNUM
Новогодняя ель на Дворцовой площади
Дарья Драй © ИА REGNUM
Новогодняя ель на Дворцовой площади
Новогодняя ель на Дворцовой площади
Дарья Драй © ИА REGNUM

«Всего использовано порядка 300 игрушек: снеговики Щелкунчик, лошадки, шары, также гирлянды, серпантин», — отмечает телеканал.

Новогодняя почта
Новогодняя почта
Дарья Драй © ИА REGNUM
Молодые люди у новогодней ели
Молодые люди у новогодней ели
Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, что решение об установке живой ели было принято по результатам народного голосования. В конце такого тяжелого года петербуржцы проголосовали за естественность главного символа праздника.

По завершении новогодних каникул из ствола ёлки сделают подарки для воспитанников детских домов.

Фотографирование на телефон
Фотографирование на телефон
Дарья Драй © ИА REGNUM

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