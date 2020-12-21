21 декабря 2020 | Время чтения 1 мин

Санкт-Петербург, , 09:49 — REGNUM В Санкт-Петербурге впервые с 2013 года на Дворцовой площади поставили живую новогоднюю ель. После того как ее украсили игрушками и расцветили гирляндами, 25-метровая ёлка оказалась в центре внимания петербуржцев и гостей города.

Новогодняя ель на Дворцовой площади Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, дерево для украшения главной площади Петербурга нашли вблизи деревни Хиттолово во Всеволожском районе Ленобласти. 12-тонную ель со всеми предосторожностями доставили в Петербург в ночь на 8 декабря, после чего специальная бригада занялась ее украшением.

Новогодняя ель на Дворцовой площади Дарья Драй © ИА REGNUM

Новогодняя ель на Дворцовой площади Дарья Драй © ИА REGNUM

Кроме того, вокруг «главной героини» новогоднего праздника разместили еще более двух десятков ёлочек поменьше, которые создают лесное настроение и радуют хвойным ароматом.

Новогодняя ель на Дворцовой площади Дарья Драй © ИА REGNUM

Украшения на новогодней ели на Дворцовой площади Дарья Драй © ИА REGNUM

Как отмечает телеканал «Санкт-Петербург», для украшения ёлки использовано пять тысяч метров светодиодных гирлянд, 300 метров гирлянд с лампочками в ретростиле, а на верхушке — впервые после многолетнего перерыва — установлена новогодняя пятиконечная звезда.

Двуглавые орлы на фоне новогодней ели Дарья Драй © ИА REGNUM

Новогодняя ель на Дворцовой площади Дарья Драй © ИА REGNUM

Новогодняя ель на Дворцовой площади Дарья Драй © ИА REGNUM

Как рассказали в городском центре рекламы и праздничного оформления, для оформления ёлки на Дворцовой выбран стиль 1950—1960-х годов, хорошо знакомый по советским мультфильмам.

Новогодняя ель на Дворцовой площади Дарья Драй © ИА REGNUM Новогодняя ель на Дворцовой площади Дарья Драй © ИА REGNUM

Новогодняя ель на Дворцовой площади Дарья Драй © ИА REGNUM

«Всего использовано порядка 300 игрушек: снеговики Щелкунчик, лошадки, шары, также гирлянды, серпантин», — отмечает телеканал.

Новогодняя почта Дарья Драй © ИА REGNUM

Молодые люди у новогодней ели Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, что решение об установке живой ели было принято по результатам народного голосования. В конце такого тяжелого года петербуржцы проголосовали за естественность главного символа праздника.

По завершении новогодних каникул из ствола ёлки сделают подарки для воспитанников детских домов.

Фотографирование на телефон Дарья Драй © ИА REGNUM

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