Калуга, , 09:32 — REGNUM Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев от имени депутатов Городской Думы поздравил с профессиональным праздником сотрудников калужского управления Федеральной службы безопасности и вручил начальнику управления Сергею Ядыкину поздравительный адрес.

«Вы проявляете лучшие качества, свойственные людям вашей профессии — мужество, патриотизм, верность долгу, обеспечиваете безопасность и социальную стабильность в регионе! От всей души желаю вам дальнейших успехов в вашей важной и ответственной службе, здоровья, счастья и благополучия!» — говорится в поздравлении.

День работника органов безопасности Российской Федерации установлен указом Президента Российской Федерации Бориса Ельцина от 20 декабря 1995 года. До этого времени, в течение многих десятилетий, день 20 декабря отмечался советскими органами госбезопасности неофициально как «День чекиста».

В этот день в 1917 году Совет народных комиссаров РСФСР издал Декрет об образовании Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем при Совете народных комиссаров РСФСР. Инициатором создания ВЧК был В. И. Ленин, первым председателем ВЧК стал Ф. Э. Дзержинский.