Екатеринбург, , 09:37 — REGNUM Жителей Свердловской области предупредили о непогоде, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном главке МЧС.

21 декабря 2020 года в области ожидается сильный ветер. Порывы стихии достигнут скорости в 25 м/с.

Граждан просят «быть бдительными и осторожными в период непогоды», уточнили в МЧС. Если ветер застал на улице, то лучше не находиться рядом со стенами домов, а свои автомобили не стоит парковать рядом с деревьями и рекламными стендами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в регионе сняли предупреждение о смоге, которое продлилось более двух недель.

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