Чебоксары, , 09:25 — REGNUM В Алатырском районе Чувашии прокурорская проверка подтвердила информацию о замерзающих учениках школы в селе Ахматово. Причиной стала ненадлежащая подготовка школы к отопительному сезону, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканской прокуратуры.

В ходе проверки установлено, что с 14 декабря в котельной школы по техническим причинам из четырёх котлов не работали два, в результате школьники были вынуждены обучаться в холодных условиях. 17 декабря возобновлена работа одного из котлов, и в школе температура составила чуть более +17 градусов, что «не в полной мере соответствовало предъявляемым требованиям». В настоящее время ситуация с отоплением в школе нормализовалась.

«Одной из причин возникшей ситуации является ненадлежащая подготовка школы к отопительному сезону», — говорят в надзорном ведомстве.

В адрес главы администрации Алатырского района внесено представление. Кроме того, решается вопрос о возбуждении административного дела на директора школы, так как информация «о поломке» не была передана в уполномоченные органы и администрация пыталась ее устранить «своими силами».

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Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии функционируют 975 котельных, их «средний возраст составляет 19 лет». Общая протяжённость тепловых сетей в двухтрубном исполнении составляет 892 км, из которых 473 км отнесены к ветхим — таким образом, доля ветхих сетей в системе теплоснабжения Чувашии превышает 53%.

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