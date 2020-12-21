Благовещенск, , 09:17 — REGNUM Губернатор Амурской области Василий Орлов встретился с новым прокурором региона Александром Бучманом, который прибыл на новую должность из Краснодарского края, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Приамурья.

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Бучман по указу президента РФ Владимира Путина сменил на прокурорском посту Руслана Медведева, который назначен прокурором Оренбуржья.

«У нас очень хороший регион, конечно, не такой тёплый, как Краснодар, но у Амурской области есть свои плюсы. Добро пожаловать, будем работать», — сказал Василий Орлов.

Александр Бучман окончил в 2005 году Московский институт права по специальности «юриспруденция». До назначения прокурором Приамурья работал в должности первого заместителя прокурора Краснодарского края.

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