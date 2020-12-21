Москва, , 09:13 — REGNUM За минувшие сутки московские врачи выписали 4798 пациентов, у которых ранее обнаружили заражение коронавирусом. Об этом 21 декабря сообщает оперативный штаб Москвы.

Палата для больных COVID-19 в Москве (сс) М. Мишин. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

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«Ещё 4798 пациентов вылечились от коронавируса в Москве», — говорится в информации. Это на восемь человек больше, чем днём ранее.

Всего в столице с начала пандемии, по данным оперштаба, победить коронавирус смог 572 541 человек.