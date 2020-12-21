Сеул, , 09:18 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 926 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.

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Согласно опубликованным данным, 892 случая заражения локальные, ещё 34 случая — завозные. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 50 591.

Число жертв пандемии увеличилось на 24 человека — до 698. Коэффициент смертности составил 1,38%.

Эксперты отмечают, что сокращение суточного прироста числа заражённых связано исключительно с сокращением объёма тестирования в выходные дни.